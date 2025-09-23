Cronaca / Valle Seriana
Martedì 23 Settembre 2025
Val Seriana e Val Cavallina: 30 multe, 9 patenti ritirate e 136 punti decurtati
NELLE ULTIME DUE SETTIMANE. Controlli stradali mirati dei carabinieri per la sicurezza.
Albino
Nelle ultime due settimane i carabinieri hanno intensificato i controlli in Val Seriana e Val Cavallina, con l’obiettivo di garantire il rispetto del Codice della Strada e prevenire incidenti legati a comportamenti pericolosi come eccesso di velocità, sorpassi azzardati, uso del cellulare alla guida e guida in stato di ebbrezza.
I numeri dei controlli: 30 multe e 270 persone identificate
L’attività ha portato a:
30 contravvenzioni al Codice della Strada;
136 punti patente decurtati;
9 patenti ritirate, principalmente per uso del cellulare, guida pericolosa e guida in stato di ebbrezza;
2 fermi amministrativi con sequestro del veicolo;
1 sospensione alla circolazione.
Nel complesso, i militari hanno identificato circa 270 persone e controllato 170 veicoli.
