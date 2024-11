Valcanale, il laghetto diventa viola - Foto

La storia del laghetto

Parecchie le persone che in questi giorni si recano a Valcanale per fotografare l’evento

L’analisi delle acque del lago

Dopo aver prelevato e analizzato l’acqua dello specchio lacustre , il dottor Stefano Gomarasca dell’Università agli Studi di Milano e il Biologo ambientale Riccardo Cabrini avevano concordato come «il fenomeno fosse dovuto alla presenza, nel laghetto , di un’alga rara unicellulare, verdastra, della famiglia delle Caracee, e di solfobatteri che creano nell’acqua chiazze di colore che vanno dal viola al blu e all’azzurro e che emettono un tipico odore di zolfo. E come il ritrovamento dell’alga nel laghetto fosse il primo del genere in Lombardia: un fenomeno raro anche per le piccole dimensioni dello specchio d’acqua».