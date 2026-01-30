Valcanale si prepara: tre giorni di festa per il ritorno del sole

Il sole torna a illuminare la borgata solitamente tra l’8 e il 9 febbraio e il suo ritorno, un tempo festeggiato con pranzo in famiglia a base di gnocchi, ora viene celebrato con pranzi comunitari in oratorio. Quest’anno parrocchia, gruppo Oratorio e volontari di Valcanale hanno stabilito che, per partecipare alla Festa del Sole (in programma venerdì 6, sabato 7 e lunedì 9 febbraio), le iscrizioni si potranno effettuare domenica presentandosi personalmente all’oratorio della borgata, a partire dalle 15. Niente prenotazioni telefoniche o via messaggio.

Chi vorrà prender parte alle tre giornate di festa, all’atto dell’iscrizione dovrà versare 25 euro a persona e potrà prenotare al massimo per dieci. Per le prime due giornate le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 130 posti, 100 per il terzo giorno . Come in passato saranno le donne di Valcanale, coadiuvate da molti altri volontari, a preparare il menù della cena che, dopo l’aperitivo delle 19,30, potrà essere gustata a partire dalle 20. Si tratta di un menù, come da tradizione, soprattutto a base di gnocchi. Non mancheranno comunque altri prodotti locali e tanta musica, per una festa che si ripete, seppur in modalità differenti, dalla notte dei tempi.