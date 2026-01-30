Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Venerdì 30 Gennaio 2026

Valcanale si prepara: tre giorni di festa per il ritorno del sole

LA CURIOSITÀ. La contrada di Valcanale di Ardesio si prepara a festeggiare il ritorno del sole, che ogni anno viene a mancare il 2 novembre, nascosto dietro la catena montuosa che, dal Monte Secco, si spinge fino al gruppo dell’Arera.

Enzo Valenti
Enzo Valenti
Il ritorno del sole nel 2025
Il ritorno del sole nel 2025

Ardesio

Il sole torna a illuminare la borgata solitamente tra l’8 e il 9 febbraio e il suo ritorno, un tempo festeggiato con pranzo in famiglia a base di gnocchi, ora viene celebrato con pranzi comunitari in oratorio. Quest’anno parrocchia, gruppo Oratorio e volontari di Valcanale hanno stabilito che, per partecipare alla Festa del Sole (in programma venerdì 6, sabato 7 e lunedì 9 febbraio), le iscrizioni si potranno effettuare domenica presentandosi personalmente all’oratorio della borgata, a partire dalle 15. Niente prenotazioni telefoniche o via messaggio.

Chi vorrà prender parte alle tre giornate di festa, all’atto dell’iscrizione dovrà versare 25 euro a persona e potrà prenotare al massimo per dieci. Per le prime due giornate le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 130 posti, 100 per il terzo giorno . Come in passato saranno le donne di Valcanale, coadiuvate da molti altri volontari, a preparare il menù della cena che, dopo l’aperitivo delle 19,30, potrà essere gustata a partire dalle 20. Si tratta di un menù, come da tradizione, soprattutto a base di gnocchi. Non mancheranno comunque altri prodotti locali e tanta musica, per una festa che si ripete, seppur in modalità differenti, dalla notte dei tempi.

«Il sole è portatore di buon umore e gioia, soprattutto per gli anziani e per i bambini – dice Matteo Boccardi, titolare del bar Astoria –. Quando nella nostra borgata c’erano le scuole, il ritorno dell’astro celeste era festeggiato dagli alunni in piazza, con canti e poesie. Ora il suo ritorni viene festeggiato con il suono a distesa delle campane».

