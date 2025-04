Vandalismi, schiamazzi e immondizia: a Parre chiudono i parchi di notte

Atti vandalici, abbandono di rifiuti e comportamenti all’insegna della mancanza di rispetto. Sono queste le cause che hanno portato alla chiusura notturna dei tre parchi comunali presenti sul territorio di Parre. Nelle scorse settimane infatti il sindaco, Francesco Ferrari, ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura dei parchi giochi comunali, tutti i giorni per dieci ore, dalle 21 alle 7. La misura, firmata ad inizio mese, resterà in vigore per un anno, sino al 3 aprile 2026.

Troppi vandalismi

«Nell’ultimo periodo si sono verificati diversi episodi di atti vandalici, abbandono di rifiuti e schiamazzi notturni all’interno dei tre parchi comunali – spiega il primo cittadino –: si tratta di quelli presenti in via Spini, via Monterosso e via Milano. Situazioni create principalmente da ragazzi e giovani del paese che sporcano, vandalizzano oggetti pubblici, e creano casino, il tutto senza avere il minimo rispetto delle cose e degli altri, purtroppo. Diciamo che sono un po’ “monelli”. Così, dopo aver constatato questi problemi, ed aver ricevuto anche segnalazioni da parte di cittadini parresi, abbiamo deciso di disporre la chiusura notturna dei parchi comunali. La sera e le ore notturne infatti sono il momento più “delicato”, in cui è anche più difficile tenere sotto controllo il fenomeno. Ovviamente, per non penalizzare tutti, durante le ore diurne sarà garantito l’accesso ai parchi».

La motivazione dell’ordinanza

Situazioni spiacevoli, ogni tanto segnalate anche dai cittadini parresi sulla pagina Facebook «Sei di Parre se...». La violazione all’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro, come previsto dalla legge. «Dopo alcune serate – riferiscono alcuni cittadini -, specialmente nel fine settimana, sistematicamente si trovavano bottiglie, lattine e rifiuti vari abbandonati qua e là nei parchi, nonostante vi siano anche cestini, costringendo poi altri a pulire. In alcuni momenti inoltre si riscontrava confusione e ripetuti schiamazzi, in tarda serata o anche a notte fonda».