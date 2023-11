Vigili del fuoco, nel 2023 già 7mila interventi: il 28% sono soccorsi

Il 4 dicembre come ogni anno il corpo dei vigili del fuoco celebra il suo Patrono, Santa Barbara, e lo fa con una celebrazione nel Santuario di Borgo Santa Caterina va Bergamo alle 10, presieduta dal vescovo Francesco Beschi.

Sono 7mila gli interventi effettuati in 10 mesi del 2023, quindi oltre 23 al giorno. Un numero certo non trascurabile per il corpo dei vigili del fuoco della nostra provincia. La maggior parte delle azioni sono state soccorsi e salvataggi il 28%, spegnimento di incendi il 21% e incidenti stradali il 9%. Il restante 42% si tratta di interventi vari, tra cui apertura porte, rimozioni alberi, pietre, bonifiche vespe e calabroni in enti pubblici e cadute in casa.

Un intervento nel lago d’Iseo I festeggiamenti del Patrono Santa Barbara in Borgo Santa Caterina nel 2022

Le missioni di emergenza

Il corpo è stato impegnato anche in missioni di emergenza per il devastante sisma in Turchia e per le alluvioni in Emilia Romagna, Libia e Prato.

In provincia di Bergamo diversi interventi rilevanti come quello dei Saf del 29 gennaio, intervenuti per soccorrere uno scout di Ranica, in gita verso la croce di Valtrusa, scivolato per una ventina di metri nel bosco sopra San Vito di Nembro. I VVF hanno recuperato il ragazzo trasportandolo fino al sentiero e poi lo hanno affidato alle cure mediche.

Il 22 aprile l’intervento per una fuga di gas in via Garibaldi a Bergamo dove sono state sgombrate in via preventiva circa 50 famiglie e un supermercato.

Il 13 luglio sono intervenuti a Lizzola per soccorrere 400 ragazzi rimasti bloccati in una baita. per l’innalzamento del livello delle acque.