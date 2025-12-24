Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 24 Dicembre 2025

Vigilia di Natale con la neve in alta Valle: Lizzola imbiancata - Foto

IL METEO. Nell’abitato di Lizzola, la frazione di Valbondione a 1250 metri di quota, e nell’alpeggio di Pasevra, nel tardo pomeriggio del 24 dicembre, il quantitativo accumulato al suolo era di una decina di centimetri

Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi
Neve nella serata della Vigilia Lizzola
Neve nella serata della Vigilia Lizzola

Lizzola

Come era nelle previsioni di Arpa Lombardia nel primo pomeriggio di mercoledì 24 l’aumento della nuvolosità ha portato a precipitazioni diffuse che hanno permesso il ritorno delle neve fin verso i 1000 metri.

Nell’abitato di Lizzola, la frazione di Valbondione a 1250 metri di quota, e nell’alpeggio di Pasevra, nel tardo pomeriggio, il quantitativo accumulato al suolo era di una decina di centimetri; tra le vie del paese hanno invece iniziato ad operare i mezzi spazzaneve e spargisale mentre nell’area del campo scuola alcuni bambini hanno colto l’occasione per compiere qualche discesa con il bob.

Si puliscono le strade a Lizzola
Si puliscono le strade a Lizzola

Le previsioni per i prossimi giorni

Uno stambecco a Lizzola
Uno stambecco a Lizzola

Non sarà tuttavia una nevicata in grado di dare una svolta alla stagione sciistica poiché, prendendo sempre come riferimento il bollettino emesso dello stesso ente regionale, la giornata di Natale sarà caratterizzata da deboli precipitazioni residue che, a fronte del lieve abbassamento dello zero termico, potranno permettere alla neve, o neve mista a pioggia, di raggiungere quote ancora più basse. Per venerdì e sabato si prevedono tuttavia condizioni meteorologiche più stabili con temperature massime in lieve aumento e minime in calo; da domenica a martedì ci sarà una conferma di questa tendenza con prevalenza di sole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Meteo
Previsioni
Bollettini meteo
Allerta meteo
Tempo libero
Vacanze
Mirco Bonacorsi
arpa lombardia