Vigilia di Natale con la neve in alta Valle: Lizzola imbiancata - Foto

Come era nelle previsioni di Arpa Lombardia nel primo pomeriggio di mercoledì 24 l’aumento della nuvolosità ha portato a precipitazioni diffuse che hanno permesso il ritorno delle neve fin verso i 1000 metri.

Nell’abitato di Lizzola, la frazione di Valbondione a 1250 metri di quota, e nell’alpeggio di Pasevra, nel tardo pomeriggio, il quantitativo accumulato al suolo era di una decina di centimetri; tra le vie del paese hanno invece iniziato ad operare i mezzi spazzaneve e spargisale mentre nell’area del campo scuola alcuni bambini hanno colto l’occasione per compiere qualche discesa con il bob.

Si puliscono le strade a Lizzola

