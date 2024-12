Villa di Serio, tentano di rapinare un 18enne ma è esperto di arti marziali. Arrestato 21enne

Il 7 dicembre i carabinieri di Alzano Lombardo hanno arrestato e trasferito in carcere un ventunenne originario del Marocco, residente ad Alzano Lombardo, il quale aveva tentato di rapinare un coetaneo poco prima. La vittima, uno studente appena maggiorenne di Alzano Lombardo, si trovava a Villa di Serio sulla strada per tornare a casa, quando è stata avvicinata da due soggetti, entrambi in stato ebbrezza alcoolica, che hanno iniziato a strattonarla e a colpirla, nel vano tentativo di sottrarle quanto aveva con sé.

La vittima esperta di arti marziali

A distanza di pochi istanti è arrivata anche la pattuglia dei carabinieri di Alzano che ha messo in fuga uno dei presunti autori del reato ed è riuscita ad arrestare il complice Alla coppia di aggressori è però andata male: il malcapitato, fortunatamente, è un esperto di arti marziali ed è è riuscito a divincolarsi dalla presa. i due assalitori hanno tentato il tutto per tutto e hanno inseguito il giovane per un breve tratto. Subito dopo, sul posto, è arrivato il padre del ragazzo che, tentando di difendere il figlio, è rimasto coinvolto nell’aggressione. A distanza di pochi istanti è arrivata anche la pattuglia dei carabinieri di Alzano che ha messo in fuga uno dei presunti autori del reato ed è riuscita ad arrestare il complice. Quest’ultimo, per cercare di sfuggire all’arresto, si era nascosto a bordo di un’autovettura parcheggiata poco distante.