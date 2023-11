Vilminore, smottamenti e un masso sulla strada. Case isolate a Dezzolo

Il maltempo torna a fare danni a Vilminore di Scalve. Le piogge degli ultimi giorni hanno lasciato il segno in diversi punti del territorio, che già in passato ha mostrato la sua vulnerabilità, e l’Amministrazione comunale si è trovata ancora una volta a fare la conta dei danni. Tra alberi caduti, smottamenti del terreno e massi distaccati e precipitati sulle strade, nel giro di un paio di giorni Vilminore si è trovato con due strade chiuse e diversi piccoli danni a cui rimediare.

«Per la Legge di Murphy sicuramente l’autunno vilminorese, specialmente se particolarmente piovoso, non è mai tranquillo», ironizza il sindaco Pietro Orrù sui social, provando a sdrammatizzare la situazione dopo giornate difficili. La caduta di piante in diversi punti del territorio non ha fatto danni né provocato feriti. «Ormai è normale amministrazione», commenta il primo cittadino.

Frazione Dezzolo, case isolate

Nella frazione Dezzolo, invece, è stato un masso di grandi dimensioni a cadere sulla strada (via Contrada Dezzolo), nella mattinata di mercoledì scorso, facendo scattare l’allarme. «Dal versante a monte della strada che conduce alla frazione si è staccata una pietra delle dimensioni di circa un metro per un metro - spiega il sindaco -. Abbiamo chiuso la strada per ragioni di sicurezza».

Con la chiusura della via alle auto (rimane ancora possibile transitarvi a piedi, prestando attenzione) risultano isolati gli abitanti di un paio di case della piccola frazione, che conta trenta abitanti. «Interverremo con una procedura di somma urgenza per disgaggiare altri massi ciclopici presenti sulla medesima parete e installare delle reti paramassi. Con le piogge dei giorni scorsi il terreno si è inzuppato di acqua e questi grandi massi mettono in pericolo la strada sottostante».

Muro di sostegno in pericolo

Altra situazione problematica è quella di via Valgimigli, nel centro di Vilminore. «Si sono verificati degli smottamenti, anche in questo caso nella giornata di martedì - prosegue il sindaco -. Sotto la strada comunale si è scoticato il terreno e c’è il rischio che questo vada ad interessare la muratura di sostegno della strada soprastante. Anche in questo caso abbiamo chiuso la strada sino alla sua messa in sicurezza: siamo in attesa del sopralluogo dell’Ufficio territoriale regionale». La chiusura, tuttavia, non isola nessun abitante, perché tutte le abitazioni rimangono raggiungibili tramite altre strade. Non è stato necessario nemmeno procedere ad evacuare nessuno.

Rogo nel magazzino