Vincenzo Mollica sindaco di Castione per un giorno: il regalo del Comune per i suoi 70 anni

Vincenzo Mollica quest’estate sarà sindaco per un giorno di Castione della Presolana. Questo il regalo che l’amministrazione comunale di Castione ha voluto fare al noto giornalista e storico villeggiante in occasione del suo 70° compleanno festeggiato venerdì 27 gennaio con diverse iniziative a partire dalla mattinata a «Viva Rai2» con una grande torta e gli auguri di Fiorello. A novembre, Mollica era stato anche testimonial dei Mercatini di Natale partecipando all’inaugurazione e raccontando il suo amore per Castione e la Presolana .