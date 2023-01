Zenerù ha le ore contate, Ardesio si prepara alla «scasada»

Si rinnova domani, 31 gennaio, l’antico rito della Scasada del Zenerù. Manifestazione promossa dalla Pro loco che, un tempo, si svolgeva in diversi paesi dell’Alto Serio, ma che solo in Ardesio, con l’introduzione del pupazzo raffigurante l’inverno, ha assunto una rilevanza via via sempre maggiore. Così si spiega come o gni anno alla manifestazione partecipino centinaia di persone provenienti da tutta la provincia di Bergamo, e non solo. Il pupazzo raffigurante Zenerù viene accompagnato per le vie del paese da decine di persone che suonano campanacci, corni e trombe facendo un gran rumore.