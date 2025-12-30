Burger button
Volontariato / Bergamo Città
Martedì 30 Dicembre 2025

Bergamo, la scuola estiva in ospedale cerca volontari nel segno di Giulia

ENTRO IL 14 GENNAIO. Il corso è rivolto a persone dai 18 ai 65 anni che desiderano prestare servizio a luglio e agosto come docenti di ogni ordine e grado, volontari al day service o addetti alla segreteria e ai contatti con le famiglie.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice
Giulia Gabrieli
Giulia Gabrieli

C’è un sogno che continua a camminare, estate dopo estate, tra i corridoi dell’ospedale Papa Giovanni. È il sogno di Giulia Gabrieli (scomparsa nel 2011 a 14 anni per un brutto male) che ha immaginato qualcosa di semplice e rivoluzionario mentre lei stessa viveva le fatiche della malattia sostenute dalla forza dello studio: permettere ai bambini e ai ragazzi ricoverati di continuare a studiare anche quando la scuola chiude, perché – come ripeteva lei – «la malattia non va in vacanza». Continuare a imparare, nonostante tutto, era per lei un modo per restare aggrappata alla vita. Da questa intuizione è nata la Scuola estiva in ospedale, che oggi raggiunge la 14ª edizione grazie alla passione di insegnanti e volontari. Nel corso degli anni il progetto è cresciuto. Dai 40 volontari della prima edizione si è arrivati ai 145 dell’estate 2025, un’onda di generosità che ha permesso di accompagnare 255 bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni nel loro percorso di studio, di serenità e di normalità dentro l’ospedale, trasformando lo studio in uno strumento di cura: perché la scuola, quando tutto sembra fragile, restituisce normalità, fiducia e un tempo pieno di significato.

Sono ora aperte le iscrizioni al servizio di volontariato e al corso di formazione per l’estate 2026. Il percorso formativo – obbligatorio per tutti gli aspiranti volontari – offre gli strumenti necessari per entrare con delicatezza in una realtà complessa e preziosa: gli interventi di medici, infermieri, psicologi, esperti di medicina narrativa e docenti universitari aiutano a comprendere come avvicinarsi ai piccoli pazienti e alle loro famiglie con competenza e umanità. Il corso è rivolto a persone dai 18 ai 65 anni che desiderano prestare servizio a luglio e agosto come docenti di ogni ordine e grado, volontari al day service o addetti alla segreteria e ai contatti con le famiglie. Tutte le informazioni, insieme agli obiettivi del progetto e al calendario formativo, si trovano sul sito dell’Associazione conGiulia: www.congiulia.com. Le iscrizioni, da fare tramite il modulo online, chiudono il 14 gennaio.

