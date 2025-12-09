Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Volontariato / Bergamo Città
Martedì 09 Dicembre 2025

Capanna de «L’Eco» sul Sentierone, le offerte ai bimbi dell’«Angelo Custode»

LA RACCOLTA. Bambini e famiglie si fermano, tra stupore e raccoglimento. Non è Natale senza la Capanna de «L’Eco», allestita anche quest’anno sul Sentierone. Sarà visitabile fino al 7 gennaio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Capanna de L’Eco sul Sentierone
La Capanna de L’Eco sul Sentierone

Come da tradizione, inizialmente c’è Santa Lucia, poi la Natività, la posa di Gesù Bambino la notte di Natale e infine i Re Magi. Molti bambini la utilizzano per recapitare le letterine a Santa Lucia, vivendo così una tradizione. Quest’anno le donazioni raccolte sosterranno la Fondazione Angelo Custode onlus, che accoglie bambini e adulti con disabilità complesse in percorsi residenziali, diurni e riabilitativi.

Le offerte contribuiranno anche al «Fondo Famiglia», per aiutare le famiglie con difficoltà economiche a sostenere i percorsi terapeutici, garantendo continuità e inclusione nelle cure e nelle attività educative.

I fondi dello scorso anno

L’anno scorso sono stati raccolti 2.700 euro destinati agli arredi e ai giochi per bambini della stanza che il carcere di via Gleno ha dedicato all’incontro tra genitori detenuti e figli.

La storia della capanna

L’Eco di Bergamo dagli anni Cinquanta destina tutte le offerte della Capanna a progetti legati all’infanzia perché don Andrea Spada, il direttore che diede vita alla tradizione della Capanna sul Sentierone, volle che la raccolta delle offerte fosse destinata ai bambini soli. Nel corso di questi anni sono diverse le realtà che hanno ricevuto i contributi. Dalle strutture di accoglienza delle mamme con bambini del Villaggio Gabrieli, alla Ciudad de los ninos di Cochabamba in Bolivia, ai bambini delle missioni seguite dal Centro missionario diocesano. La generosità dei bergamaschi non è mai venuta meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
famiglia
Questioni sociali (generico)
Salute
assistenza sanitaria
Politica
Enti locali
Sociale
Santa Lucia
Gesù Bambino
Re Magi
don Andrea Spada
Fondazione Angelo Custode Onlus
L’Eco di Bergamo
centro missionario diocesano
Natale 2025