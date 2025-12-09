Capanna de «L’Eco» sul Sentierone, le offerte ai bimbi dell’«Angelo Custode»

Come da tradizione, inizialmente c’è Santa Lucia, poi la Natività, la posa di Gesù Bambino la notte di Natale e infine i Re Magi. Molti bambini la utilizzano per recapitare le letterine a Santa Lucia, vivendo così una tradizione. Quest’anno le donazioni raccolte sosterranno la Fondazione Angelo Custode onlus, che accoglie bambini e adulti con disabilità complesse in percorsi residenziali, diurni e riabilitativi.

Le offerte contribuiranno anche al «Fondo Famiglia», per aiutare le famiglie con difficoltà economiche a sostenere i percorsi terapeutici, garantendo continuità e inclusione nelle cure e nelle attività educative.

I fondi dello scorso anno

L’anno scorso sono stati raccolti 2.700 euro destinati agli arredi e ai giochi per bambini della stanza che il carcere di via Gleno ha dedicato all’incontro tra genitori detenuti e figli.

La storia della capanna