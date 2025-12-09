Volontariato / Bergamo Città
Martedì 09 Dicembre 2025
Capanna de «L’Eco» sul Sentierone, le offerte ai bimbi dell’«Angelo Custode»
LA RACCOLTA. Bambini e famiglie si fermano, tra stupore e raccoglimento. Non è Natale senza la Capanna de «L’Eco», allestita anche quest’anno sul Sentierone. Sarà visitabile fino al 7 gennaio.
Come da tradizione, inizialmente c’è Santa Lucia, poi la Natività, la posa di Gesù Bambino la notte di Natale e infine i Re Magi. Molti bambini la utilizzano per recapitare le letterine a Santa Lucia, vivendo così una tradizione. Quest’anno le donazioni raccolte sosterranno la Fondazione Angelo Custode onlus, che accoglie bambini e adulti con disabilità complesse in percorsi residenziali, diurni e riabilitativi.
Le offerte contribuiranno anche al «Fondo Famiglia», per aiutare le famiglie con difficoltà economiche a sostenere i percorsi terapeutici, garantendo continuità e inclusione nelle cure e nelle attività educative.
I fondi dello scorso anno
L’anno scorso sono stati raccolti 2.700 euro destinati agli arredi e ai giochi per bambini della stanza che il carcere di via Gleno ha dedicato all’incontro tra genitori detenuti e figli.
La storia della capanna
L’Eco di Bergamo dagli anni Cinquanta destina tutte le offerte della Capanna a progetti legati all’infanzia perché don Andrea Spada, il direttore che diede vita alla tradizione della Capanna sul Sentierone, volle che la raccolta delle offerte fosse destinata ai bambini soli. Nel corso di questi anni sono diverse le realtà che hanno ricevuto i contributi. Dalle strutture di accoglienza delle mamme con bambini del Villaggio Gabrieli, alla Ciudad de los ninos di Cochabamba in Bolivia, ai bambini delle missioni seguite dal Centro missionario diocesano. La generosità dei bergamaschi non è mai venuta meno.
