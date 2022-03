Con Baleno Festival vanno in scena disabilità e fragilità

A giugno torna nel Parco Ermanno Olmi della Malpensata Baleno Festival: l’happening di Tantemani che dal 2018 porta in città attività e laboratori creativi condotti da utenti e operatori del progetto, ai quali si aggiungono concerti, spettacoli, proiezioni di film all’aperto e presentazioni. Un’esperienza che nasce per aprire ad un pubblico più ampio quelle esperienze virtuose che accadono all’interno dell’officina-laboratorio della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo, dove persone con diverse abilità o che vivono momenti di fragilità si sperimentano quotidianamente in attività creative che consentono loro di costruire relazioni e sviluppare competenze.