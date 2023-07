Inclusione e lavoro: concluso il test da un milione di coni

In tre mesi di lavoro, grazie a quindici ragazzi tirocinanti, è stato possibile confezionare un importante ordine proveniente dalla Francia: 275 ore di lavoro hanno permesso di riempire quattro autotreni con 120 bancali e 5.992 cartoni di coni. Nei 110mila astucci sono entrati 254mila «flowpack» per un totale di 1 milione e mezzo di coni gelato. La macchina si è messa in moto e il progetto, finalizzato al reinserimento lavorativo, all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, si è concluso in maniera decisamente positiva per tutti gli attori coinvolti.