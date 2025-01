Nella Bergamasca 520 posti per il Servizio civile universale

Un anno di impegno volontario a servizio della comunità: è questa la chiamata del nuovo Bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale in Italia e all’estero promosso dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri. Il Servizio civile è un impegno di circa un anno all’interno di un progetto finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, con azioni a favore delle comunità e del territorio. I posti disponibili per questa edizione in tutta Italia sono 62.549, di questi 61.166 saranno interventi da realizzare in Italia mentre 1.383 saranno avviati all’estero.

Possono aderire ai progetti di Servizio civile tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. L’operatore volontario di Servizio civile universale è impegnato per 25 ore settimanali articolate su 5 o 6 giorni la settimana, per una durata compresa tra gli 8 e i 12 mesi a seconda dei progetti. Ogni volontario di Servizio civile percepisce un assegno di 507,30 euro mensili a titolo di rimborso per il proprio servizio.

Le posizioni aperte

I posti disponibili in bergamasca sono 520, suddivisi in 74 differenti progetti, 240 posti sono messi a disposizione dall’Associazione Mosaico e fanno riferimento a 15 differenti progetti su diverse tematiche che si svolgeranno nelle sedi di associazioni, cooperative, fondazioni, università ed enti pubblici sparse su tutto il territorio bergamasco (https://mosaico.org); 8 posti sono disponibili alle Acli di Bergamo (7 in città e uno a Ciserano), in progetti che fanno riferimento a tematiche importanti per l’associazione come l’animazione delle comunità territoriali, l’educazione civica dei giovani e l’inclusione delle persone con fragilità (www.aclibergamo.it); 41, invece, i posti per prestare servizio con la Caritas diocesana bergamasca all’interno di 6 diversi progetti: uno dedicato agli anziani, uno alle persone con disabilità, due al disagio adulto (comunità residenziali, housing sociale, senza dimora, misure alternative alla detenzione) e due all’area minori negli oratori e nelle comunità alloggio (www.caritasbergamo.it/serviziocivile/). Arci Servizio civile promuove 6 posizioni in tutta la provincia, 4 i posti con le Proloco nei Comuni di Martinengo e Castro, 21 invece quelli con Croce Rossa sparsi su tutto il territorio bergamasco; 92 sono le posizioni proposte da Anci Lombardia (Associazione nazionale comuni italiani) in diversi Comuni della provincia ma anche a Bergamo per attività culturali (in prevalenza all’interno delle biblioteche ma anche in alcuni contesti museali), educative e dei servizi sociali. Gli altri posti, infine, sono disponibili per attività di varia tipologia con altri enti, dall’ambito sportivo alla cooperazione internazionale.

Come fare per candidarsi

I giovani interessati a prendere parte ad un progetto devono candidarsi entro le 14 di martedì 18 febbraio 2024, presentando domanda di partecipazione esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) con il proprio Spid personale. La piattaforma, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, permette di scegliere il progetto per il quale candidarsi, inserendo i codici di riferimento del progetto e della sede. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione al bando e per un solo progetto, pena l’esclusione.