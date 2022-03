Marco Baliani, la violenza insensata di «Una notte sbagliata»

Marco Baliani, in «Una notte sbagliata» porta in scena il tentativo di indagare che cosa succede quando un essere inerme viene selvaggiamente picchiato fino alla morte, una riflessione profonda sulla violenza, sul tema capro espiatorio.È un racconto complesso, narrato da più punti di vista, quello in prima persona di Tano, il protagonista, ma anche di un narratore esterno, del cane che parla, del dottore un Dolby Surround di voci che dilatano un’azione di pochi minuti, la spalmano, la arricchiscono di particolari, di sfumature, di diverse scale di nero. Nel finale il tema si trasforma da particolare a universale, alle tanti notti sbagliate di questi anni in Italia e poi diviene personale quando Baliani racconta in prima persona un episodio simile vissuto a 17 anni.