Arrestato 25enne a Lovere, in casa

piante di marijuana e funghi allucinogeni Operazione effettuata dai carabinieri nella mattinata di sabato 7 dicembre.

Nella mattinata del 7 dicembre i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Clusone, hanno arrestato un 25enne di Milano domiciliato a Lovere ma residente a Ceto (BS), per coltivazione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane un appartamento a lui in uso, aveva avviato un vero e proprio laboratorio/serra per la coltivazione, produzione e spaccio confezionamento di droga.

In casa sono stati trovate e sequestrate: sette piante di marijuana in fase di essiccazione, 166 grammi di marijuana pronta allo spaccio, 1,61 grammi di funghi allucinogeni; due armadi telonati con tanto di impianto di illuminazione, ventilazione e materiale atto al confezionamento.

