Auto in fiamme, chiuse le gallerie di Lovere e Costa Volpino per tutta la mattina

La strada statale 42 «del Tonale e della Mendola» è stata chiusa al traffico nella mattinata di martedì 20 giugno dalle 11 alle 13 circa in entrambe le direzioni al km 63,980 a causa di un veicolo in fiamme in galleria a Costa Volpino .

A scopo precauzionale, in attesa dell’intervento dei Vigili del Fuoco, è stato interdetto l’accesso anche alla galleria Lovere e il traffico viene deviato in loco lungo la viabilità alternativa. Sul posto il personale Anas e le Forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.