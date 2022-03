Berlusconi pranza a Brusaporto, poi la passeggiata sul lungolago di Sarnico

Si sono fermati davvero poco più di una mezz’oretta, in tempo però per due spremute d’arancia al bar Centrale a due passi dal ponte. «Ho sgranato gli occhi, pensavo a uno scherzo ben riuscito di Carnevale con un travestimento – ha raccontato Oscar Sarzi Amadè, titolare del Centrale in piazza XX Settembre –. Erano circa le 16,45 quando al banco mi sono trovato davanti Silvio Berlusconi con la fidanzata e un paio di uomini della scorta dietro di lui. Però ho avuto la prontezza di salutarlo e scambiando il pugno contro pugno. Ha ordinato due spremute e la coppia si è tranquillamente seduta al tavolo per una ventina di minuti».

Il passaparola e i social hanno fatto lievitare le presenze sulla piazza e in una decina di minuti tanti curiosi si sono riversati in zona lago per non perdersi l’inattesa visita del leader di Forza Italia e scattare fotografie e selfie, fra saluti e applausi. Sulla presenza a sorpresa di Silvio Berlusconi a Sarnico interviene anche Lorenzo Bellini, assessore al Turismo della cittadina: «Ero nell’ufficio della Pro loco proprio in piazza XX Settembre ed è arrivata gente a raccontarmi che c’era Berlusconi al bar. Pensavo a uno scherzo, ma mi è bastato affacciarmi, vedere l’auto della scorta e la gente in piazza per convincermi che era vero». Una visita privata e non istituzionale, come hanno confermato i suoi compreso il senatore di Forza Italia, Alessandro Sorte, che per primo ieri ha postato sui suoi profili social un video della passeggiata del leader. «Me l’hanno girato i sostenitori del lago, sempre solerti». Berlusconi ha scelto un lago anche qualche giorno fa, però era quello di Lecco. Ieri il Sebino, che l’ha accolto con applausi, foto e selfie a cui si è volentieri concesso.