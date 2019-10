Costa Volpino, schianto in moto

Arriva l’elisoccorso, grave 26enne L’incidente in via Pio’ intorno alle 19.

È arrivato l’elicottero da Brescia per soccorrere un giovane motociclista di 26 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in via Pio’, una trasversale della strada provinciale 55, a Costa Volpino, sabato 5 ottobre alle 18.45. Non si conosce ancora la dinamica dello schianto tra l’auto e la motocicletta.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto sono arrivate anche un’ambulanza e un’auto medica e i carabinieri di Clusone per i rilievi e per regolare il traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA