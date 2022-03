«Dalle pistole al decespugliatore»: la seconda vita del «Ragno»

Lo chiamavano «Il ragno», Giambattista Zambetti , 65 anni, di Solto Collina. Un soprannome del passato, appiccicato addosso per la sua abilità a tessere tele, elaborare trappole... La sua è una carriera criminale di spessore , alimentata da un ambiente particolarmente fertile che era quello della malavita della Valcavallina degli anni Settanta. Il primo arresto a 25 anni, per rapina , l’ultimo nove anni fa, a un posto di blocco di Casazza, dopo una fuga avventurosa tra i boschi di Esmate, durata 58 ore.

«Progetto valido anche per altri detenuti»

Oggi Zambetti sta terminando di scontare la sua pena e da qualche anno lo fa proprio nella sua Solto Collina, dove si occupa di manutenzioni per conto del Comune. Un azzardo? Secondo chi lo segue assolutamente no. Allo scetticismo iniziale è seguito un sentimento di comprensione per il percorso umano di Zambetti, che dice: «Ho iniziato una seconda vita, ho voltato pagina, e questo percorso potrebbe essere proposto anche ad altri detenuti. Io son passato dai mitra e le pistole ai decespugliatori e ai soffiatori».