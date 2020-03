Droga, arrestato 52enne a Costa Volpino Noto fin dal 1975 alle forze dell’ordine Nell’attività di contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dai carabinieri della Compagnia di Clusone, nella serata di sabato 29 febbraio i militari dell’Arma della stazione di Costa Volpino hanno arrestato un 52enne.

Si tratta di S.G., celibe e pregiudicato, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali per reati inerenti gli stupefacenti, sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente a R.A., classe 1976, incensurato, che è stato segnalato all’Ufficio territoriale del governo quale assuntore. S.G. conta negli anni svariate condanne per reati inerenti gli stupefacenti ed è soggetto noto alle forze dell’ordine di Bergamo, Brescia e Cuneo fin dal lontano 1975. A seguito di perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati nella disponibilità di S.G. e sequestrati: 14 grammi di cocaina, 0,5 grammi di cocaina, 0,5 grammi di un mix cocaina-eroina, un bilancino e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente e 290 euro provento di illecita attività. S.G. è stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo

