Fonteno, minuto per minuto dalle 10 di domenica alle 13.36 di martedì: così Ottavia è stata salvata. La carezza del fratello all’uscita - Foto e video

Scendono nella rete carsica della montagna tra i due laghi d’Iseo ed Endine nel territorio di Fonteno, arrivando a una profondità di circa 150 metri nel ventre della terra, in un punto chiamato «Spalmer». Sono tutti speleo esperti, come Ottavia conoscono l’Abisso, ci sono già stati diverse volte.

L’incidente alle 15

Tempo di rendersi conto che da lì Ottavia non si può più muovere in autonomia e uno degli amici prende la strada del ritorno. Non è una strada che si fa in due minuti, nemmeno in 10. E ora che trovi campo con cellulare anche una volta che sei fuori dalla grotta, devi scarpinare un’ora abbondante.