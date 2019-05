Il sindaco rinuncia all’indennità

Fiori e pulcinotti gratis in paese Solto Collina: 1.661 tra gerani e begonie e 470 pulcinotti regalati dal Comune alla popolazione di Solto Collina per rendere il paese più bello. L’operazione «finanziata» dal sindaco, Maurizio Esti. Ma qualcuno ha rubato i tubo per l’irrigazione.

Maurizio Esti, sindaco di Solto Collina, sul suo social network preferito ha pubblicamente tirato le orecchie agli autori di un furto che danneggia tutta la collettività. «È stato strappato – ha spiegato – il tubo che collegava tra loro i vasi con i gerani e gli altri fiori da noi posizionati per abbellire la via Provinciale nel tratto che attraversa il centro abitato di Solto Collina. Serviva per l’irrigazione programmata e ci consentiva di risparmiare un bel po’ di tempo. Qualcuno evidentemente ha pensato che, con questa primavera piovosa, non servisse...».

Ma Esti non si è lasciato abbattere e ha ricordato ai suoi concittadini l’appuntamento per la distribuzione di fiori da balconi (1.661 tra gerani e begonie) e di 470 pulcinotti regalati dal Comune alla popolazione di Solto Collina per rendere il paese più bello. Il tutto a costo zero per la collettività perché l’operazione è «finanziata» personalmente da Esti con la rinuncia all’indennità per la carica di sindaco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA