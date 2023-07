In ospedale dopo il salvataggio, la speleologa sta bene

Nell’Abisso Bueno Fonteno ci è entrata con quattro amici del Cai di Lovere: alle 15, mentre risale una grotta dall’appiglio a cui è aggrappata, si stacca un grosso pezzo di pietra che le finisce sul ginocchio. Una contusione, brutta, molto dolorosa: Ottavia non ce la fa a risalire. Davanti a lei, tra lei e il cielo, c’è un dislivello di un centinaio di metri che in condizioni normali avrebbe percorso in due ore e mezza o tre. Ma con il ginocchio messo così quella strada di grotte, cunicoli, verticali, strettoie dove devi strisciare, non è più praticabile: lei si deve fermare. La percorrerà, trascinata «a braccia» da un’imponente macchina dei soccorsi, in un giorno e mezzo abbondante: gli uomini e le donne del Soccorso alpino speleologico entrano attorno alle 20 di domenica e ne escono - tutti - martedì 4 luglio alle 13,36.