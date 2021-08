Incastrato sulla Rivierasca, camion blocca il traffico tra Riva di Solto e Castro - Foto Un camion è rimasto bloccato sulla rivierasca tra Riva di Solto e Castro: il tratto è molto stretto ed è vietato ai mezzi pesanti.

La segnalazione di un lettore, Giuseppe Martinelli, che ha scritto alla nostra redazione inviando del prima foto. La strada è bloccata con decine di automobilisti infuriati tra manovre e retromarce.



Il mezzo pesante, pare guidato da un camionista russo, è rimasto incastrato data la stretta carreggiata intorno alle 13 di giovedì 12 agosto. È successo appena fuori dalla galleria di Riva di Solto, in direzione di Lovere: qui la strada fa una doppia «S» e il camionista, grazie all’aiuto anche degli automobilisti sul posto, ha fatto manovra e ha raggiunto la località Marini Grè, dove c’è la cava storica, con un’area molto ampia per riuscire a girare il mezzo pesante. Successivamente sarebbe stato necessario ripercorrere un tratto della strada, tornando indietro per Solto Collina, ma la Polizia locale di Costa Volpino ha optato per farlo proseguire per Lovere, dobe il camion è diretto: secondo un’analisi della strada è stato ritenuto meno pericoloso considerando i rischi di urtare la parete della montagna e i cavi dell’elettricità presenti.

Il camionista del mezzo pesante è assistito dai Carabinieri di Clusone, la Polizia locale e dai tecnici dell’Anas, oltre ai tanti automobilisti scesi dalle macchine che hanno dato un supporto nelle manovre.

La strada è chiusa per permettere il transito del mezzo incastrato: lunghe le code.

Sul posto alcuni lettori ci segnalano il traffico bloccato: «Alle 14 le code si sono ridotte per le deviazioni ordinate dalle forze dell’ordine, ma la circolazione è interrotta: possono transitare solo biciclette e motocicli».

La foto di un lettore, Giuseppe Martinelli

