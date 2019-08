La Sarneghera si abbatte su Predore

Guarda il video della tempesta Violento temporale e fortissime raffiche di vento al porto Ponecla. Impressionanti le immagini.

Violenta tempesta di acqua e vento nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 agosto, a Predore: sul paese, poco dopo le 15, si abbattuta la Sarneghera, violentissimo temporale accompagnato da forti raffiche di vento che origina da Sarnico (da cui prende il nome) e si sposta poi con tutta la sua furia verso Iseo e la Franciacorta. Nei due video che vi proponiamo si vede la tempesta mentre si abbatte sul porto Ponecla di Predore e le immagini sono state girate da Luca Rizzi, il titolare del ristorante «La Marinetta», che su quel porto si affaccia: «Un tavolo di tre metri che avevo in terrazza è volato in strada – racconta Rizzi –, fortunatamente senza causare danni o ferire persone. La veranda che si affaccia sul porto, incredibilmente, ha resistito alla furia della tempesta». Danni però c’è ne sono stati: il pontile principale, galleggiante, si è rotto, due barche sono affondate e a un’altra decina di imbarcazioni si sono spezzati gli ormeggi. «È la prima volta in vita mia – commenta Rizzi – che vedo la vera Sarneghera, mai visto niente del genere».

Tavoli volati via al ristorante «La Marinetta»

