Lago d’Iseo, inizia la bonifica delle bombe

Arrivata la Marina, via alle immersioni -Foto Quartier generale installato nel porto di Predore.C’è anche la camera iperbarica.

Lunedì 25 novembre sono arrivati gli uomini della Marina militare sul lago d’Iseo, dove si procederà alla bonifica del fondale dalle bombe che sono state individuate il mese scorso durante le perlustrazioni avviate dopo il recupero di una salma avvenuta a Tavernola.

Il quartier generale è stato installato a Predore al Porto Ponecla. Sono arrivati tre camion, 16 unità, gli uomini che si caleranno in profondità a coppie per effettuare la bonifica. Per velocizzare le operazioni è stata portata anche una camera iperbarica, servirà per un recupero più rapido dei sommozzatori che dovranno immergersi più volte fino a 50 metri di profondità.

Da lunedì 25 novembre e fino al 4 dicembre è anche vietata la navigazione e l’immersione di sub nello specchio d’acqua antistante il Corno di Tavernola. L’ordinanza di divieto, che copre un raggio di trecento metri, è stata emessa dall’Autorità di bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro al fine di consentire agli uomini della Marina militare e dell’Esercito di svolgere le operazioni di bonifica.

Gli uomini della Marina militare la lavoro a Predore

(Foto by San Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA