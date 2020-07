Lavori alla «curva Capuani» di Tavernola

In serata strada chiusa fino a venerdì mattina I lavori si attendevano da tempo. Ora strada chiusa e viabilità a singhiozzo fino alla prossima settimana.

Dopo anni di transito a senso unico alternato regolato da semaforo in prossimità della cosiddetta «curva Capuani» di Tavernola, gli automobilisti potranno di nuovo percorrere la Sp 469 nei due sensi di marcia. In questi giorni gli operai della Cantamesse srl di Trescore, linee elettriche e telefoniche, stanno smantellando la vecchia cabina Enel a lago. Una volta allestita quella nuova a monte della strada realizzata in una piccola nicchia, la vecchia sarà abbattuta insieme all'arco in muratura che sovrasta la strada dall'Impresa Sorosina srl, vincitrice dell'appalto provinciale di 226.050 euro, comprensivo della realizzazione degli ultimi cento metri di nuova sede stradale.

Con una modifica alla viabilità: dalle 20 di giovedì 9 luglio alle 6 di venerdì 10 luglio, in base all'ordinanza del settore viabilità della Provincia, la strada sarà chiusa per consentire l'esecuzione dell'intervento da parte degli addetti. Inoltre lunedì prossimo dalle 9 alle 15 sono previste altre interruzioni del transito che sarà a singhiozzo con soste temporanee di circa un quarto d'ora: gli operai devono infatti collocare un nuovo palo nei pressi della nuova cabina. Domenica e lunedì inoltre, come comunicato dall'Enel, a Cambianica ci saranno interruzioni dell'energia elettrica.

