Lovere, schianto in via Tadini

Grave motoclista, arriva l’elisoccorso L’incidente è avvenuto martedì 111 giugno verso le 11.20. In zona si sono formate code.

Prima un’ ambulanza è accorsa in codice rosso in via Tadini a Lovere, poi è partito anche l’elisoccorso dove alle 11.20 si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. A terra è rimasto il motociclista in condizioni piuttosto preoccupanti, tanto che è stato trasportato in codice rosso in ospedale con l’elicottero. Per i rilievi i carabinieri di Clusone. Nella zona si sono formate code, il traffico è stato fermato per permettere ai soccorsi di intervenire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA