Parigi nega l’estradizione a Manenti. La protesta dei bergamaschi in aula

La Corte d’appello di Parigi, mercoledì 29 giugno, ha negato l’estradizione chiesta dall’Italia per i 10 ex terroristi condannati dalla giustizia italiana per reati di sangue compiuti nei cosiddetti anni di piombo e rifugiatisi in Francia, dove hanno potuto vivere a piede libero grazie alla «Dottrina Mitterand».

Tra questi c’è Narciso Manenti, oggi 64 anni, nativo di Telgate e sposato con una cittadina francese, condannato all’ergastolo per aver ucciso, la sera del 13 marzo 1979 in Città Alta, l’appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri .

Il militare dell’Arma venne freddato davanti al figlio di nove anni: quella sera stava accompagnando il bambino dal medico che, in quanto medico del carcere, doveva essere l’obiettivo di un attentato da parte del gruppo «Guerriglia Proletaria». Gurrieri non aveva esitato a intervenire ed era stato ammazzato.

Manenti, che all’epoca militava nel gruppo «Lotta armata per il contropotere territoriale» era stato arrestato il 28 aprile dell’anno scorso durante l’operazione «Ombre Rosse», coordinata tra i governi italiano e francese (su di lui pendeva un ordine di cattura internazionale emesso dalla Procura di Bergamo nel 1986 e un mandato di cattura europeo in scadenza nel 2026. Il bergamasco era tornato in libertà vigilata, così come gli altri ex terroristi, tra i quali l’ex Br Marina Petrella, 67 anni, e uno dei fondatori di Lotta Continua, Giorgio Pietrostefani, 78 anni, da tempo malato.