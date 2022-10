Peculato e concussione, arrestato provveditore di Sondrio: è bergamasco

Fabio Molinari 44 anni, nato a Lovere, è di Rogno ed è stato docente di italiano, latino e greco in diversi istituti della Bergamasca : il «Fantoni» di Clusone, il «Decio Celeri» e il «Battisti» di Lovere. Dal 2015 è diventato dirigente tecnico dell’Ufficio scolastico regionale e dal 1° gennaio 2018 ha assunto anche la dirigenza reggente dell’ambito territoriale di Sondrio .

Al centro dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari Molinari la presunta distrazione di fondi pubblici, per scopi non scolastici, l’ingaggio di stagisti e il reclutamento di personale docente da parte di alcuni presidi e altro. Secondo l’accusa avrebbe fatto pressione su alcuni dirigenti scolastici di Sondrio per l’assunzione di giovani docenti che poi avrebbero versato parte dello loro stipendio sul conto di un’associazione culturale a lui collegata.