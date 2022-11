Perde l’equilibrio e cade per 4 metri, muore a Sarnico ciclista di 54 anni

Un uomo di 54 anni di Villongo ha perso la vita cadendo da un muretto di una villetta disabitata a Sarnico . Fatale un volo di oltre 4 metri nel giardino sottostante. La tragedia si è consumata con ogni probabilità nella tarda serata di domenica 20 novembre in via Manzoni, lungo il fiume Oglio in direzione della diga di Fosio.

Il corpo privo di vita è stato trovato nelle prime ore della mattinata di lunedì 21 novembre da un passante. Il 54 enne in abiti sportivi domenica sera stava rientrando in bicicletta verso casa a Villongo, quando con la sua mountain bike nera, si sarebbe appoggiato sul muretto del patio della villetta disabitata alto circa 80 centimetri per ammirare il panorama che in quel punto abbraccia un lembo del fiume Oglio e sarebbe caduto accidentalmente.