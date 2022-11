Sarnico-Paratico, ecco il calendario dei lavori sul ponte

Secondo quanto confermato da Anas, i lavori di manutenzione straordinaria necessari per la sostituzione di un giunto della struttura e sistemazione della pavimentazione stradale prenderanno il via nella serata di giovedì sera 10 novembre e proseguiranno lunedì sera.

Di conseguenza il transito per i veicoli sarà completamente interdetto dalle ore 22 alle 6 di giovedì sera, mentre non ci saranno problemi per il fine settimana.I lavori riprenderanno e si completeranno a seguire nella serata di lunedì 14 novembre dalle 22 alle 6, ma con transito alternato.