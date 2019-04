La gru intervenuta per rimettere in strada il tir rovesciato a Almenno San Salvatore

Almenno, tir si ribalta sul curvone

Ci vuole la gru per rimetterlo in strada Incidente verso le 18.30 di mercoledì 10 aprile, un tir arrivato nella stretta curva di via 1° maggio a Almenno San Salvatore si è rovesciato. nessun ferito ma strada chiusa per permettere il recupero.

Sono intervenuti anche i vigili del fuco in via 1° maggio a Almenno San Salvatore per un incidente che ha visto un camion rovesciarsi nella stretta curva a «U». Fortunatamente nessuno si è ferito ma si è dovuto provvedere al recupero del mezzo e per questo è intervenuta una maxi-gru. Una volta rimesso in carreggiata, la strada è stata riaperta.

