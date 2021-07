Ancora maltempo in provincia, grandine e alberi caduti in Val Brembana Nel tardo pomeriggio di sabato 31 luglio il maltempo è tornato ad abbattersi sulla Bergamasca, in particolare sulle alte valli.

Come previsto, il maltempo è tornato ad affacciarsi sulla Bergamasca, in particolare nelle valli. Nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17, si sono registrati, in particolare, temporali e grandinate sulla Val Brembana. Tra le segnalazioni, una frana a Mezzoldo, un grosso albero caduto sulla strada tra Olmo al Brembo e Piazzolo, grandinate (anche con chicchi di grosse dimensioni) in diversi comuni dell’alta valle, blackout elettrici a Roncobello, Piazza Brembana, Averara, Santa Brigida e Olmo. Articolo in aggiornamento.

Frana a Mezzoldo

