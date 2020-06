Berbenno, fronti franosi pericolosi

20 persone isolate e 7 sgomberate Valle Imagna. Dopo il sopralluogo di martedì mattina ha deciso la chiusura di via Avogadri dal civico 29, il che significa che ci sono almeno 20 persone isolate ed è stata riprstinata l’ordinanza di sgombero per sette persone residenti in via Europa.

Sono peggiori del previsto le condizioni di un fronte franoso a Berbenno in Val Imagna e per questo il sindaco ha dovuto emanare un’ordinanza urgente di chiusura totale di via Avogadro all’altezza del civico 29 per l’aggravarsi della situazione del fronte franoso e ci sono quindi alcune abitazioni in cui vivono una ventina di persone che sono isolate.

Situazione peggiorata anche in via Europa in località Barca dove è tornata in vigore l’ordinanza di sgombero di alcuni fabbricati in cui abitano sette persone.

