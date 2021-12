Cade mentre fa un’escursione con gli amici, 32enne soccorsa la Vigilia di Natale Un intervento il 24 dicembre sul sentiero che porta al rifugio Gremei.

Intervento sabato 24 dicembre per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. L’allerta da parte della centrale è arrivato alle 17.20, per una donna di 32 anni, residente in provincia di Bergamo, infortunata mentre stava scendendo con alcuni amici dal rifugio Gremei, a Piazzatorre.

La giovane donna ha perso l’equilibrio e nella caduta ha riportato un trauma alla caviglia, non riusciva a proseguire. Sul posto sono arrivati subito sei tecnici: l’hanno raggiunta, valutata dal punto di vista sanitario, immobilizzata e trasportata con barella portantina fino al piazzale, dove attendeva l’ambulanza per il trasporto in ospedale.

