Cani anti droga sulle piste da sci Quattro ragazzi con marijuana e hashish

Cani anti droga sulle piste da sci

Il comprensorio sciistico di Valtorta/Piani di Bobbio è stato controllato domenica 15 dicembre dai carabinieri di Zogno con l’aiuto di due cani antidroga.Quattro ragazzi sono stati trovati in possesso di piccole quantità di droga. In particolare due diciannovenni e un ventenne avevano addosso alcuni grammi di marijuana e un 26enne aveva con sé due grammi di hashish.

L’operazione è stata messa in atto con l’obiettivo di prevenire possibili situazioni pericolose sulle piste a seguito dell’assunzione di droga: «Sciare “da sballati” non è certamente sicuro, né per se stessi né tantomeno per altri turisti che potrebbero rimanere coinvolti in eventuali incidenti. La prima regola per evitare spiacevoli infortuni è ispirare e guidare la condotta responsabile di chi percorre, con gli sci da discesa e d’alpinismo, snowboard, ciaspole e a piedi, le aree sciabili e le piste innevate».

