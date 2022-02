Con Fausto Masnada un video per scoprire le bellezze della Val Brembana - Guardalo qui «Val Brembana. Se ci vieni una volta non la lasci più». Questo il nuovo slogan per la valorizzazione di un territorio che fa della riservatezza la sua cifra, quando invece potrebbe mettere in mostra molte bellezze sia paesaggistiche sia artistiche.

L’obiettivo è invitare le persone a visitare una valle che, dietro la sua apparenza tranquilla, cela luoghi da scoprire e di cui innamorarsi. Perché, visti una volta, si desidera certamente ritornare. Per il 2022, Visit Brembo, l’associazione di promozione turistica della Val Brembana, lancia un nuovo video in cui racconta i suoi tesori, con la voce di un testimonial particolare: Fausto Masnada, ciclista professionista con all’attivo un secondo posto al Giro di Lombardia e dal promettente futuro. Nato a Bergamo nel 1993 e cresciuto in Val Brembilla, dall’età di 6 anni inizia ad appassionarsi al ciclismo e ben presto si afferma nelle competizioni locali, per poi partecipare a gare sempre più importanti, nazionali e internazionali.

Nonostante la professione lo porti a girare il mondo, Masnada rimane molto legato ai luoghi dove è cresciuto e ha potuto stare in mezzo alla natura, vivendo momenti di gioia e pace e assaporando la tradizione culinaria della Valle.

Nel video ciaspoliamo insieme a Fausto sui prati innevati tra i boschi delle nostre montagne per poi rilassarci nelle acque termali di San Pellegrino Terme. Dopo una passeggiata lungo le vie medievali di Cornello dei Tasso, uno dei borghi più belli d’Italia, concludiamo con un assaggio dei piatti tipici del nostro territorio. «Questo video dichiara Michele Pesenti, Presidente di Visit Brembo – rinnova l’obiettivo principale dell’associazione, ovvero la promozione e la valorizzazione del territorio».

Le riprese sono state effettuate durante le vacanze di Natale, approfittando della mancanza di impegni sportivi per Fausto Masnada. Il video è stato ideato e prodotto da Moma Comunicazione e verrà distribuito attraverso canali social di Visit Brembo, le testate locali e negli appuntamenti fieristici dell’anno.Il progetto è stato realizzato grazie al contributo della Camera di Commercio di Bergamo. Per informazioni www.visitbrembo.it.

