Con l’auto nella scarpata: nella notte incidente a Taleggio

Le due persone coinvolte nell’incidente hanno 41 e 50 anni e fortunatamente non hanno riportato gravi ferite. Sul posto anche i Carabinieri di Zogno per i rilievi del caso. Dalle prime informazioni pare che i due siano usciti in autonomia dall’auto finita nella valletta, con l’obiettivo di incamminarsi a piedi. Uno dei due sarebbe poi caduto nella scarpata, finendo in acqua: da qui i soccorsi dei Vigili del fuoco.