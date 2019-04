Gerosa, la frana non si ferma - Foto

La strada completamente invasa Il problema è più grosso di quello che si pensava nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 aprile, la massa franosa si è spostata verso valle. Disagi per tutta la valle. Sul posto i tecnici per verificare la portata e per capire come agire.

La situazione è nettamente peggiorata nella notte, la massa franosa si è mossa verso valle portando sulla strada provinciale 24 che da Brembilla porta a Gerosa (in territorio del comune di Val Brembilla), un’ulteriore quantita di sassi e fango. La strada da lunedì è chiusa all’altezza di via Larga. Guarda il video della frana.

Non si preannuncia, dunque, di facile soluzione l’ennesimo smottamento che sta creando molti disagi alla valle e in particolare a chi lavora e deve passare con furgoncini per portare aventi e indietro materiali e prodotti, come gli stagionatori. Il vero problema , infatti, sono le alternative: la provinciale 24 collega Brembilla con Gerosa e da qui in Valle Taleggio, al momento, è però raggiungibile solo passando da Sottochiesa e dal ponte Bailey. Anche il collegamento Blello-Gerosa che era chiuso per manutenzione è stata provvisoriamente riaperto sotto il controllo di alcuni operatori.

Sul posto ora ci sono i tecnici della Provincia, vigili del fuoco e gli amministratori locali, si sta cercando di valutare la portata della frana e come intervenire.

