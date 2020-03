Grave schianto, auto contro bici

Tre feriti, elisoccorso a Strozza - Foto Un grave incidente si è verificato alle 11.30 in via Cabrozzo.

Un grave schianto a Strozza in Val Imagna mercoledì 4 marzo alle 11.30 in via Cabrozzo. Un ’auto si è ribaltata e ha coinvolto nello schianto un ciclista. Al momento non si conosce la dinamica dello schianto. Ci sarebbero tre feriti, uno, il ciclista è grave ed è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto anche due ambulanze a un’auto medica e una pattuglia di Vigili del Fuoco di Zogno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA