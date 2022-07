Il ricordo di Angelo Curnis sulle note delle canzoni di Fabrizio De Andrè

Ghisalberti: «La politica per Curnis era impegno e passione»

Osserva Ghisalberti: «Nel decennio in cui sono stato sindaco, mi è sempre stato prodigo di consigli derivanti dalla lunga esperienza che aveva maturato in una lunga carriera amministrativa nei ruoli di sindaco di Taleggio per due mandati, di assessore alla Cultura nella Comunità montana della Valle Brembana e, infine, di assessore comunale a Zogno. Sempre discreto, amava stare dietro le quinte, ma era tempestivo nei suggerimenti utili per la soluzione di problemi e nelle proposte che andavano anche oltre le sue competenze amministrative». Curnis era entrato giovanissimo nella vita politico/amministrativa, che per lui era passione e impegno, militando nelle file della Democrazia cristiana. Negli anni era poi passato per liste civiche ed era approdato infine nella Lega Nord.