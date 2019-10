In auto con cocaina e quattro pugnali

Controlli sulle strade della Val Brembana Controlli sulle strade della Valle Brembana da parte dei Carabinieri di Zogno: sette le persone denunciate. Sei le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza. Una donna è stata trovata alla guida di una vettura senza avere mai conseguito la patente.

Nell’ambito delle attività dall’Arma dei Carabinieri, per controllare in maniera mirata e coordinata l’intero territorio della Valle Brembana, i militari della Compagnia di Zogno hanno svolto il 4 e 5 ottobre un servizio straordinario lungo le principali vie di comunicazione, impiegando circa 20 uomini.

In particolare, sono stati controllati numerosi veicoli e persone in transito, alcune delle quali sono state sottoposte a perquisizione. L’attività, che è stata organizzata con più posti di controllo, ha consentito di identificare circa 140 persone e 60 mezzi. In tutto sono state denunciate 7 persone. In particolare un italiano di 50 anni, residente nel Lecchese, è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di circa 2 grammi di cocaina e 4 pugnali.

Sei le patenti ritirate: un ragazzo 29enne di Caprino Bergamasco è stato trovato alla guida in stato di alterazione psico - fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, mentre 5 persone sono stati trovate positive all’etilometro con valori ben al di sopra dei limiti consentiti per legge. Nello specifico, una ragazza 28enne ed un uomo 42enne, entrambi originari di San Giovanni Bianco, erano alla guida con un tasso alcolemico di 1,54 g/l, e di 2,34 g/l; due ragazzi di 33 e 25 anni residenti a Barzana e Sorisole avevano un tasso alcolemico di 1,54 g/l e di 1.81 g/l. Inoltre una donna di origini boliviane di 45 anni, residente ad Albino, è stata individuata alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente, con un tasso alcolemico di 1,86 g/l.

Infine 14 sono state le contravvenzioni elevate al Codice della Strada, per un ammontare di quasi 3.000 euro.

