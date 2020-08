Gli scatti dei Vigili del fuoco in azione ad Almè

Almè, rogo nella notte alle Fonti Prealpi

Brucia il deposito, Vigili del fuoco in azione Forte boato e grosso incendio al deposito delle Fonti Prealpi di Almè nella notte tra domenica e lunedì 24 agosto.

Un altro grosso incendio nella Bergamasca. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 23 per un rogo scoppiato ad Almè e hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio che ha colpito il deposito delle Fonti Prealpi di via Italia.

La zona colpita dal rogo è delimitata ed è l’area del deposito con all’interno bancali e casse che contengono l’acqua prodotta nell’azienda, molto nota per le sue etichette Prealpi e Orobica.

A dare l’allarme ai Vigili del fuoco i residenti della zona che hanno sentito una forte esplosione: alte le fiamme che sono divampate. In azione i Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo, i Vigili del fuoco di Zogno e i volontari di Madone. Sul posto anche i carabinieri di Zogno e le ambulanze dei soccorsi: fortunatamente l’incendio non ha causato feriti.

