Incidente in galleria a San Giovanni Bianco, due bimbi coinvolti. Chiusa la statale - Foto

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Branzi che sono arrivati sul posto per i rilievi, l’uomo a bordo del pick up che viaggiava in direzione nord, verso San Pellegrino, si sarebbe sentito male e avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre mentre sopraggiungeva un furgoncino. Lo scontro è stato inevitabile e piuttosto violento tanto che poi la jeep è finita contro il guard rail.

Sul posto sono subito accorse due ambulanze , una da Almenno e l’altra della Croce Rossa di San Pellegrino. I bimbi sono stati trasportati in ambulanza in ospedale in codice giallo per un controllo, così come le altre due persone coinvolte . Nessuno sarebbe in gravi condizioni.