La vacca «Bruna alpina» più bella d’Italia? Si chiama Desy e arriva da Serina

Desy fa parte dell’allevamento di Ignazio Carrara di Valpiana di Serina: in stalla un centinaio di capi, tutti di razza Bruna alpina originale. E sul podio, con Desy, anche la figlia, Dama. Sempre nella categoria Original Brown è arrivato anche un primo posto tra le manze (capi giovani) per Persia, dell’azienda Eugenia Abbadia di Oneta e il terzo per l’azienda di Daniele Negroni di Valgoglio . «Una bella soddisfazione per tutti - dice Claudia Carrara, figlia di Ignazio - a dimostrazione del grande lavoro fatto da tutti per ottenere questi risultati».