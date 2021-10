Minacce alla ex compagna, sottoposto agli arresti domiciliari evade 40enne a Locatello Da una settimana agli arresti domiciliari nella sua abitazione è stato trovato dai Carabinieri di Sant’Omobono in un esercizio pubblico a comprare sigarette.

Era uscito a comprare le sigarette in un esercizio pubblico del suo paese, Locatello, non rispettando la misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione a cui era stato sottoposto da una settimana: nella serata di giovedì 21 ottobre i Carabinieri di Sant’Omobono Terme lo hanno arrestato per reato di evasione e riaccompagnato a casa in attesa di rito direttissimo nella mattinata di oggi (venerdì 22 ottobre).

Il 40enne, italiano, è stato sottoposto ai domiciliari quale aggravio della precedente misura del divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex compagna per i reati di minacce e atti persecutori. Ieri sera è stato rintracciato dai militari in un esercizio pubblico di Locatello mentre stava acquistando delle sigarette.

