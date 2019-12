Piazza Almenno San Bartolomeo

Dove? In Germania, a Hemmingen La piazza principale della cittadina tedesca è intitolata al paese gemellato: «Segno di profonda amicizia». E il sindaco tifa pure Atalanta.

È stato un regalo di Santa Lucia importante quello che il Comune tedesco di Hemmingen, Bassa Sassonia, ha fatto al suo gemellato italiano: dal 12 dicembre infatti la piazza principale della cittadina tedesca è stata intitolata «Almenno-San-Bartolomeo-platz n.1».

«Un segno della profondo amicizia tra due borghi europei», lo ha definito il sindaco di Almenno, Alessandro Frigeni, esprimendo la propria gratitudine per questa graditissima iniziativa. Sulla stessa linea l’assessore al Turismo ed ex sindaco Gianbattista Brioschi, che dal 2011 ha portato avanti un gemellaggio per «promuovere idee comuni su un’Europa più unita». «C’è un grande amore per l’Italia in Germania», si è detto convinto il direttore della Fondazione Lemine, Alberto Barzanò, «e la neointitolata “Almenno-San-Bartolomeo-Platz” ne è la dimostrazione».

«Basta guardare alle porte rosse della sala consiliare del municipio che dà sulla piazza», ha continuato il professor Barzanò. «Il sindaco di Hemmingen, Thomas Schaefer, aveva proposto di farle dipingere con il verde-bianco e rosso del Tricolore italiano; ma per il Consiglio comunale era un po’ troppo. Dato che il sindaco tedesco però è un tifoso atalantino, io ho provato a lanciargli – un po’ per burla – una scommessa: se la squadra bergamasca vincerà la Coppa dei Campioni, lui rilancerà la proposta». L’inaugurazione della piazza avverrà presumibilmente questa primavera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA